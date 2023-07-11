Антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры дизайнера Лебедева в Киеве

В частности, в доход государства перешли две киевские квартиры Лебедева площадью 138 и 193 кв. м.

В прошлом году офис Зеленского опубликовал список из 166 российских «пропагандистов», к которым следовало применить персональные санкции. В списке находился и Лебедев.

В одном из интервью Лебедев заявлял, что Россия еще в 2014 году должна была ввести войска на Украину, пока украинцев не накачали русофобской пропагандой.