Антипрививочников возьмут на карандаш: Минздрав готовит особый список для противников прививок

В России обсуждается инициатива по систематизации данных о вакцинации населения. Ведомство предлагает фиксировать сведения не только о сделанных прививках, но и об отказах от них, чтобы точечно проводить разъяснительную работу с гражданами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Формирование единой базы данных о прививках

Министерство здравоохранения РФ выступило с предложением о создании специализированного реестра, в который будет вноситься информация о вакцинации граждан. Согласно проекту постановления, учету подлежат сведения о прививках, сделанных в рамках национального календаря или по эпидемическим показаниям. При этом в базу данных планируют включать сведения о медицинских отводах, случаях возникновения осложнений после процедур, а также об официальных отказах пациентов от иммунизации. Разработчики инициативы подчеркивают, что систематизация этой информации необходима для анализа коллективного иммунитета и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний.

Цели учета и работа с антипрививочниками

Представители ведомства поясняют, что создание реестра не преследует цель введения карательных мер или репрессий в отношении тех, кто выступает против иммунизации. Накопленные сведения планируется использовать для проведения адресной информационно-разъяснительной деятельности. Власти намерены бороться с распространением недостоверных слухов о вреде вакцин и повышать уровень доверия населения к медицине. Особое внимание будет уделено популяризации вакцинации от смертельно опасных болезней, таких как бешенство, корь или краснуха, риск заражения которыми возрастает при снижении общей защиты общества.

Сроки принятия решения и перспективы

Общественное обсуждение предложенного документа продлится до 24 апреля 2026 года. По результатам дискуссии будет принято окончательное решение о внедрении системы учета. Эксперты отмечают, что подобный реестр позволит оперативно выявлять зоны риска в регионах и своевременно реагировать на угрозы эпидемий. Важной задачей проекта также является упрощение доступа к мерам профилактики и повышение их доступности для ответственных граждан, стремящихся своевременно защитить свое здоровье и жизнь близких.