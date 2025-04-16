Антисанитария в египетском отеле вынудила переселиться сотни туристов из РФ

В связи с неприемлемыми санитарными условиями и перебоями с электроснабжением свыше 300 российских путешественников были спешно перемещены в другое место проживания из египетской гостиницы. Инцидентом занималась туристическая полиция Хургады.

Как сообщил SHOT, недавно более 300 российских туристов, прибывших по линиям «Библио-Глобуса», Pegas Touristik и Anex Tour, разместили в отеле White Valley Palace, расположенном в Хургаде. По свидетельству очевидцев, отель оказался совершенно не подготовленным к приему гостей в начале сезона.

Отключения электроэнергии достигали восьми часов, периодически отсутствовало Wi-Fi-соединение, номера оставались неубранными, а в кафетерии наблюдалось обилие грязной посуды и остатков пищи.

Отдыхающие обратились с жалобами в свои туристические компании, настаивая на переселении. Ночью россиян в срочном порядке, примерно в 00:30, перевезли на семи автобусах в различные отели.

При этом сотрудники White Valley Palace в ходе общения с возмущенными туристами выражали непонимание причин их недовольства, утверждая, что все в порядке и отель продолжает функционировать. Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли представители туристической полиции.

Ранее сообщалось, что у туристов из России возникли сложности при подаче документов на визу в Британию.