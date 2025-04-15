Туристы из России пожаловались на невозможность подать документы на британскую визу

Туристические операторы в разных городах России регистрируют сложности с подачей документов, необходимых для получения британской визы. Об этом «Интерфакс» сообщил со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В публикации утверждается, что за свободными местами желающим буквально приходится охотиться. Визовый центр «выбрасывает» в режиме онлайн отдельные даты и число заявителей, причем оба процесса предсказать не удается. В среднем документы на получение британской визы рассматривают 6-8 недель, а накануне появились слоты лишь на 14 мая. Таким образом, визу подготовят лишь к завершению июля, в том числе и для тех, кто уже в первой декаде второго летнего месяца должен приступить к обучению.

«При этом претенденты на визу уже оплатили проживание, купили авиабилет, а также оплатили консульский сбор, без которого записаться на подачу документов нельзя. Обратной связи у российских туроператоров с британскими дипломатами нет», — отмечают в туркомпаниях.

Как отметили туроператоры — члены РСТ, в минувшем году в это же время визовый центр Британии также не смог справиться с сезонным ростом желающих въехать в страну, но в тот раз решение удалось найти. При этом год назад визовым провайдером страны выступала компания TLS Сontact, а 5 декабря 2024 года на смену ей пришел VFS Global. Возможно, что эти события оказали негативное влияние на данный процесс. В объединении подчеркнули, что проблема возникла именно при подаче документов, а процент отказов в предоставлении визы остался в пределах обычных 10%.

Ранее стало известно о том, что российские туристы в массовом порядке отказываются от поездок в Турцию.