Антициклон дарит солнце: насколько Москва прогреется в понедельник и будет ли ветер

В понедельник, 20 июля, Москва окажется во власти антициклона, и погода останется хорошей. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости сообщила, что атмосферное давление будет в норме и чуть выше климатической, осадков не ожидается, а южный ветер окажется не очень сильным — 3–8 метров в секунду.