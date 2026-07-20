Антициклон дарит солнце: насколько Москва прогреется в понедельник и будет ли ветер
Синоптик Позднякова: 20 июля воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов
В понедельник, 20 июля, Москва окажется во власти антициклона, и погода останется хорошей. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости сообщила, что атмосферное давление будет в норме и чуть выше климатической, осадков не ожидается, а южный ветер окажется не очень сильным — 3–8 метров в секунду.
Ночью в столице была небольшая облачность, утром температура составит плюс 14–16 градусов, по области — около 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26–28 градусов в Москве и до плюс 23–28 градусов по региону. По оценке синоптика, погода сохраняется вполне комфортная.