Антициклон-невидимка: как безоблачное небо превратило ночь в Москве в ледяной ад

Ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за последние две недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Газета.ру.

По его данным, минимальная температура на основной метеостанции ВДНХ составила −12,1°C. Более низкий показатель в текущем году фиксировался только 2 января. В разных районах Москвы значения разнились: от −8,3°C в районе Балчуга до −17,1°C в Бутово.

Причиной усиления морозов стало влияние периферии антициклона, которое привело к кратковременному рассеиванию облачности и усилению ночного выхолаживания. В Московской области самая высокая температура была отмечена в Сергиевом Посаде (−7,3°C), а самая низкая — в Можайске, где столбик термометра опустился до −19,4°C. В других регионах ЦФО морозы были еще сильнее: в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях ночью было ниже −20°C, а в Смоленской области, в Ельне, зафиксировали −27,8°C.

По прогнозам Михаила Леуса, пик похолодания в Москве придется на предстоящие выходные, когда ночная температура может приблизиться к −20°C, а в Подмосковье — опуститься еще ниже. Ослабление морозов ожидается в понедельник. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил о возможности более сильных морозов до −30°C в столичном регионе с 23 января. При этом он отметил, что в ночь на Крещение, 19 января, ожидается временное потепление до −16…−11°C с небольшим снегом.

Ранее священник Степанов пояснил, допустимо ли разбавлять святую воду из церкви в домашних условиях.