«Антону сразу снесло полголовы»: солдат СВО рассказал о гибели товарища при штурме

На передовой погиб один из бойцов подразделения «Шторм Z» Антон Гилев. Он попал на спецоперацию из республики Коми и с гордостью рассказывал о том, как ему удалось сбивать с толку украинцев, говоря по рации на родном языке.

В конце мая Антон оказался в госпитале под Донецком, где познакомился с Сергеем П., который служит в другом отряде. Там бойцы подружились, вместе ходили возлагать цветы к мемориалу, посвященному погибшим в 2014 году мирным жителям Донбасса. А в середине июня обоих выписали и отправили в медроту — подразделение медицинского назначения вблизи передовой.

«Я еще жду операцию на руку, поэтому остался подлечиться, а Антон отказался от медроты и попросился сразу в расположение. Через три дня он уже поехал на штурм в поселок Пески в ДНР. Его группа выехала 22 июня в 02:00, а в 04:00 он уже погиб», — рассказывает Сергей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, Гилев с товарищами зашел на позицию, которую накануне сдали украинцы.

«Нацисты убежали, и только наши заходят в этот разбитый дом — туда прилетают две мины. Из группы в пять человек только один парень остался невредимым, остальные раненые и погибшие. Выживший смог притащить с собой только одного легкого по весу сослуживца, которому оторвало руку. Антону же сразу снесло полголовы», — вздыхает солдат.

Все это случилось шесть дней назад, но забрать тело Гилева и его сослуживцев до сих пор не могут, потому что украинцы вновь забрали позицию. Солдаты пока что так и лежат там.

«Пацаны разговаривали с командиром, им сказали, что как только будет первая возможность, их сразу заберут», — поясняет наш собеседник.

Ранее трое раненых защитников Донбасса рассказали, чем занимаются солдаты в госпитале.