АО «Банк Русский Стандарт» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе﻿

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении АО «Банк Русский Стандарт» на сумму 110 тыс. рублей

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы от Банка.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении АО «Банк Русский Стандарт» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения АО «Банк Русский Стандарт» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.

Справочно:

*Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

**Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.