АО «Мострансавто» скорректировал время отправления рейсов в Павловском Посаде

Новый график начал действовать с 5 ноября. Горожане обратились с подобной просьбой, чтобы работа общественного транспорта была синхронизирована с движением электропоездов.

В частности, маршрут № 21 «Павловский Посад — Электрогорск» ранее отправлялся с ОП «Автостанция города Электрогорск» в 18.28. Согласно новому графику, время отправления перенесено на 18.40. Аналогичные изменения коснулись маршрута № 5 «Мебельный комбинат — ул. Калинина», который стартует с ОП «Рынок». Так, время отправления рейса перенесено с 18.02 на 18.10.

На официальном сайте АО «Мострансавто» указаны все изменения, внесенные в график. Актуальное расписание движения автобусов также подскажет виртуальный помощник, связаться с которым можно по номеру телефона 8 (800) 700 31 13.

Жители положительно оценили внесенные изменения.