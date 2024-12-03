АО «МСК Энерго» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям объектов

В адрес Управления обратилась жительница Пушкинского городского округа Московской области с жалобой на нарушение Обществом Правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный Правилами технологического присоединения.

АО «МСК Энерго» ранее не привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.