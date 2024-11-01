АО «Почта Банк» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги Банка с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком части 1 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении недостоверной рекламы финансовых услуг.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.