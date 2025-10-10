АО «Серпуховский завод «Металлист» организовал экскурсию для военнослужащих РФ

Военнослужащие РФ и их родные в рамках проекта «Экскурсионный октябрь» посетили АО «Серпуховский завод «Металлист», который входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

Гостей встретили директор музея труда и славы Надежда Алексеева и сотрудник предприятия Александр Шишкин, который является ветераном СВО. Защитник трудоустроился на завод после возвращения из зоны спецоперации. Он представил авторскую экспозицию из собственного обмундирования и трофеев.

Проведение экскурсии было организовано силами двух структур: Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также Серпуховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО».

История завода началась с 1943 года. После открытия все силы были направлены на помощь фронту. В послевоенные годы продукция была востребована в космической и железнодорожной отраслях, для развития навигационных систем.

В современное время на предприятии работают династии. Компания специализируется на производстве гироскопов, датчиков, электродвигателей и других сложных устройств для военных, научных и гражданских нужд. Она является частью холдинга НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации Ростех и входит в Союз машиностроителей России. Сотрудники с глубокой признательностью относятся к участникам спецоперации. На предприятии заинтересованы в трудоустройстве ветеранов СВО.

