Супруга участника СВО из Серпухова проявила себя в творческом конкурсе «Женщина — Герой 2025»

Екатерина представила на конкурсе музыкальную композицию. Творческая личность умело совмещает профессиональную деятельность и волонтерство. Жительница Серпухова возглавляет волонтерское движение «Территория Z», которое создано женами мобилизованных. Цель организации — поддержать семьи военнослужащих РФ.

Екатерина понимает, как важна поддержка. Ее супруг выполняет задачи в зоне СВО. Александр с 2022 года служит ефрейтором. Педагог вызывает восхищение силой духа. Екатерина — настоящий пример мужества и любви к Родине. За свою активную гражданскую позицию и помощь фронту жительница Серпухова была награждена медалью.

Организатором конкурса выступил депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Девиз конкурса — «Сила женщины — сила России» — символично раскрывает его предназначение. Организаторы хотят показать, насколько сильные женщины России. Они создают в доме приятную атмосферу, воспитывают детей, проявляют заботу к родным, но в случае необходимости способны проявить мужество и героизм.

Торжественный финал состоится в День матери — 30 ноября. Мероприятие пройдет на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Имена членов жюри не названы, но одна интрига раскрыта. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.

Ранее сообщалось, что Серпухов подарил семьям участников СВО бесплатный концерт SHAMANа.