Популярная привычка сочетать биологически активные добавки с утренними тонизирующими напитками может свести на нет всю пользу от их употребления. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Влияние кофе и чая на эффективность добавок

Одной из самых распространенных и критических ошибок при приеме витаминов является привычка запивать их утренним кофе или чаем. Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан предупреждает, что подобное сочетание существенно снижает усвояемость полезных веществ организмом. Специалист подчеркивает, что для обеспечения максимальной безопасности и эффективности любые витаминные комплексы рекомендуется запивать исключительно простой чистой водой.

Единственным исключением из этого правила являются препараты железа. Данную добавку эксперты разрешают запивать натуральным апельсиновым соком. Содержащийся в нем витамин С запускает важный химический процесс: он восстанавливает трехвалентное железо ($Fe^{3+}$) до двухвалентного ($Fe^{2+}$). Именно двухвалентная форма железа обладает высокой биодоступностью и гораздо лучше всасывается организмом.

Зависимость от времени суток и рациона

Вторым основополагающим фактором успешной витаминотерапии является строгое соблюдение графика приема в течение дня. Врач распределил популярные нутриенты по оптимальным временным интервалам:

Железо: этот микроэлемент необходимо употреблять в утренние часы и строго натощак.

Жирорастворимые витамины A, D, E, K и омега-3: их прием следует совмещать с завтраком или осуществлять непосредственно после него. Для их качественного расщепления и усвоения организму в обязательном порядке требуются пищевые жиры, поступающие с едой.

Магний: прием данного вещества эксперт настоятельно рекомендует перенести на вечернее время. Магний эффективно способствует расслаблению мышечного аппарата и заметно улучшает качество ночного сна.

Опасные сочетания и бесконтрольный прием

Серьезной ошибкой, по мнению доктора Хана, выступает одновременный прием магния и железа. При параллельном попадании в организм эти два компонента начинают конкурировать, из-за чего терапевтическая эффективность как магния, так и железа резко падает.

В заключение британский специалист напомнил, что аптечные витаминные добавки и микроэлементы не являются абсолютно безвредными продуктами. Их бесконтрольное употребление может навредить здоровью, поэтому начинать курс следует только при наличии реальных медицинских показаний и исключительно после предварительной индивидуальной консультации с лечащим врачом.