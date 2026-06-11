Апноэ оказалось опаснее, чем думали ученые: найдена связь с болезнями сердца

Американские исследователи обнаружили механизм, который может объяснить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с синдромом обструктивного апноэ сна. Данные представлены на конференции ASM Microbe 2026, пишет Газета.ру.

Ключ к проблеме нашли в кишечнике

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что важную роль в развитии сосудистых нарушений при апноэ сна играет рецептор FXR, отвечающий за обмен веществ и воспалительные процессы в кишечнике. Результаты исследования были представлены на научной конференции ASM Microbe 2026.

Недостаток кислорода запускает опасные процессы

Во время экспериментов ученые моделировали приступы апноэ у лабораторных животных, периодически снижая уровень кислорода. Это приводило к нарушениям работы кишечной микрофлоры и снижению активности рецептора FXR. В результате усиливались воспалительные процессы и ускорялось образование атеросклеротических бляшек.

Появилась новая терапевтическая цель

Исследователи установили, что восстановление активности рецептора с помощью специальных препаратов замедляло развитие сосудистых изменений и уменьшало воспаление. По мнению ученых, открытие может помочь создать новые методы профилактики инфарктов и инсультов у пациентов с апноэ сна.