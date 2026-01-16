Апокалипсис сковал Камчатку: Петропавловск-Камчатский снова утонул в сугробах

Мощный циклон принес на Камчатку обильные осадки. В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 52% от месячной нормы снега. Ситуация усугубляется тем, что город еще не справился с последствиями предыдущих снегопадов в декабре, когда выпало три месячные нормы осадков, пишет РБК.

Циклон вызвал серьезные сбои в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Из-за сильного снегопада и порывистого ветра были закрыты ключевые автодороги, приостановлено авиасообщение, а государственные учреждения переведены на дистанционный режим работы.

В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Это решение было принято после гибели двух человек под снежными завалами.

Пресс-служба МЧС предупредила жителей об опасности прыжков в высокие сугробы. Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили или острые металлические конструкции, способные нанести травмы, а также существует риск застрять. Для помощи в перевозке людей в период отмены движения пассажирского транспорта правительство края задействовало автомобили-вахтовки Росгвардии.

