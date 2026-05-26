«Апокалиптические» плато, «родильный дом» медведей и черный песок: барнаулец с 40-летним стажем назвал главные места сил

Путешественник из Барнаула Котельников назвал небанальные места для путешествий

Общество

Опытный путешественник из Барнаула Алексей Котельников, за плечами которого четыре десятилетия странствий по стране, поделился с NGS22.RU списком мест, которые, по его мнению, незаслуженно обделены вниманием массового туриста. В его подборку вошли суровые арктические плато, труднодоступные острова и природные феномены, о которых мало кто слышал.

Одним из таких загадочных уголков Котельников назвал плато Анабар, раскинувшееся на территории Красноярского края и Якутии. По его словам, это место с «апокалиптическими» безлюдными просторами, усеянное тысячами озер и сотнями кристально чистых водопадов, где глубокие каньоны соседствуют с горными возвышенностями почти в километр высотой. Добраться туда можно только на вертолете из Хатанги или по воде из Эвенкии.

Соседнее плато Путорана, сравнимое по площади с Великобританией, путешественник назвал краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Он отметил, что уфологи считают его одной из самых посещаемых инопланетянами зон, а эзотерики приписывают природе плато мощнейшую силу. Отдельно Котельников выделил водопад Китабо-Орон на реке Иркингдин, чей рев в середине июня настолько оглушителен, что заглушает любые звуки.

В числе других локаций барнаулец перечислил Курильские острова с их туманными утрами и горячими источниками, Посольский сор на Байкале, где вода летом прогревается до плюс 21 градуса, Халактырский пляж на Камчатке с черным вулканическим песком — единственный российский пляж, вошедший в 2024 году в ТОП-100 лучших пляжей мира, Хибины, где он на снегоходах преодолел 600 километров за Полярным кругом при температуре до минус 32 градусов, Ленские столбы, которые якуты и эвенки считали священными, сахалинский Маяк Анива на скале высотой девять метров и остров Врангеля на Чукотке — самую северную точку России с самой высокой концентрацией берлог белых медведей в мире, куда реально попасть лишь с июля по сентябрь морским круизом.