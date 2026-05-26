«Апокалиптические» плато, «родильный дом» медведей и черный песок: барнаулец с 40-летним стажем назвал главные места сил

Опытный путешественник из Барнаула Алексей Котельников, за плечами которого четыре десятилетия странствий по стране, поделился с NGS22.RU списком мест, которые, по его мнению, незаслуженно обделены вниманием массового туриста. В его подборку вошли суровые арктические плато, труднодоступные острова и природные феномены, о которых мало кто слышал.

Одним из таких загадочных уголков Котельников назвал плато Анабар, раскинувшееся на территории Красноярского края и Якутии. По его словам, это место с «апокалиптическими» безлюдными просторами, усеянное тысячами озер и сотнями кристально чистых водопадов, где глубокие каньоны соседствуют с горными возвышенностями почти в километр высотой. Добраться туда можно только на вертолете из Хатанги или по воде из Эвенкии.

Соседнее плато Путорана, сравнимое по площади с Великобританией, путешественник назвал краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Он отметил, что уфологи считают его одной из самых посещаемых инопланетянами зон, а эзотерики приписывают природе плато мощнейшую силу. Отдельно Котельников выделил водопад Китабо-Орон на реке Иркингдин, чей рев в середине июня настолько оглушителен, что заглушает любые звуки.

В числе других локаций барнаулец перечислил Курильские острова с их туманными утрами и горячими источниками, Посольский сор на Байкале, где вода летом прогревается до плюс 21 градуса, Халактырский пляж на Камчатке с черным вулканическим песком — единственный российский пляж, вошедший в 2024 году в ТОП-100 лучших пляжей мира, Хибины, где он на снегоходах преодолел 600 километров за Полярным кругом при температуре до минус 32 градусов, Ленские столбы, которые якуты и эвенки считали священными, сахалинский Маяк Анива на скале высотой девять метров и остров Врангеля на Чукотке — самую северную точку России с самой высокой концентрацией берлог белых медведей в мире, куда реально попасть лишь с июля по сентябрь морским круизом.