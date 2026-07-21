Апостол Павел предупредил: какие поступки навсегда закроют дорогу в рай

Священнослужители Русской православной церкви, опираясь на тексты Нового Завета, перечислили поступки, которые, согласно христианскому вероучению, закрывают человеку путь к вечному спасению. В проповедях цитируются послания апостола Павла, который прямо называет пороки, несовместимые с жизнью в Царстве Божием. Об этом пишет ИА ЕЛЬ

В Первом послании к Коринфянам и Послании к Галатам к таким отнесены блуд, супружеская неверность, идолопоклонство, воровство, пьянство, сквернословие, корыстолюбие и мужеложство, а также разрушительные страсти — ссоры, вспышки гнева, зависть, убийства, ереси, ненависть, занятия магией и вражда. В Послании к Ефесянам подчёркивается, что блудники, нечистые и идолослужители не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. При этом верующим напоминают, что внешнее благочестие не спасает, если жизнь омрачена перечисленными пороками, однако церковь всегда оставляет возможность покаяния и исправления, которые открывают путь к прощению.