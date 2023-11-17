Apple отказалась от рекламы в X из-за антисемитизма

Американская компания Apple отказалась публиковать свою рекламу в социальной сети X после того, как ее владелец Илон Маск оставил комментарий, который публика посчитала антисемитским. Об этом сообщил портал Axios .

Авторы материала отметили, что информация о приостановке рекламных кампаний технологической компании в социальной сети появилась именно после скандального комментария американского бизнесмена.

Скандал случился после того, как миллиардер оставил комментарий под постом, в котором один из пользователей соцсети заявил, что евреи занимаются распространением ненависти по отношению к белым людям, но просят не относиться к ним тем же образом. Маск написал под этим постом комментарий, назвав высказывание пользователя «правдивым». Позже эту ситуацию осудили в Белом доме и администрации американского президента Джо Байдена.

Генеральный директор социальной сети Линда Якарино указала на все усилия платформы по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире в ответ на осуждение американского правительства.