Apple пообещала исправить на устройствах ошибку с заменой слова «расист» на «Трамп»

Компания Apple сообщила о намерении устранить ошибку в функции голосового ввода на устройствах iPhone, в результате которой при диктовке слова «расист» на экране вместо него появляется слово «Трамп». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление компании.

По словам представителей компании, сбой связан с «фонетическим совпадением». Сейчас специалисты работают над его исправлением.

Проблема с некорректной заменой слов возникает не только в случае со словом «расист», но и при диктовке других слов, содержащих согласную букву «r», уточнили в Apple.

Экс-сотрудник компании Джон Берки предположил, что причина сбоя может заключаться в ошибках программного кода.

Ранее в соцсети TikTok распространилось видео, на котором интернет-пользователь при диктовке слова получает на устройстве фамилию 47-го президента США. Этот инцидент стал предметом обсуждения в контексте более широких вопросов о политической предвзятости в технологических компаниях. В сентябре 2024 года аналогичная ситуация произошла с голосовым помощником Alexa от Amazon.

На вопрос о Трампе Alexa ответила, что не может продвигать политическую партию, в то время как на вопрос об экс-кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис она предоставила детальный список ее достижений.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Apple придется выплатить около 40 млн руб. долга в случае возвращения в Россию.