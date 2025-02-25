Mash раскрыл, какие требования обязана выполнить Apple в случае возвращения в РФ

В случае возвращения на российский рынок американской компании Apple придется выплатить примерно 40 млн руб. за бракованную продукцию, которая была выпущена за последние три года. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Официальный представитель Apple в России — ООО «Эппл Рус», по решениям судов обязан компенсировать ущерб по множеству исков от недовольных владельцев MacBook, iPhone и других устройств. По данным источника, общая сумма долгов составляет около 40 млн руб.

Одним из ярких примеров является дело жительницы Курской области, которая приобрела MacBook за 375 тыс. руб., однако столкнулась с проблемой — устройство не поддавалось зарядке. В гарантийном ремонте ей было отказано в связи с невозможностью выполнения компанией своих обязательств в рамках санкций. Тогда девушка решила обратиться в суд и выиграла дело, получив право на взыскание с «Эппл Рус» 630 тыс. руб.

Таким образом, представитель Apple в России продолжает свою номинальную деятельность, однако не выполняет гарантийные обязательства в полном объеме. В результате компания копит значительные долги, которые придется выплатить при возобновлении полноценной работы.

Эксперты отмечают, что Apple может создать новую компанию, отказавшись от старой структуры, но тогда это также приведет к новым судебным разбирательствам из-за признания нового юридического лица наследником долгов «Эппл Рус».

Ранее РБК сообщил, что Apple закрыла разработчикам из РФ доступ к платформе создания приложений.