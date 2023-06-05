Apple представила Vision Pro: что происходит с акциями компании

Apple в понедельник, 5 июня, представила несколько новых продуктов, в том числе гарнитуру допреальности Vision Pro. Baza проследила, что происходит с акциями компании.

Vision Pro – новый продукт для компании, своего рода компьютер, дополняющий реальность. Визуально он напоминает маску, но на деле – довольно технологичный и весьма дорогостоящий. Управление происходит глазами, голосом и руками, гарнитура синхронизируется с другими устройствами Apple.

По данным Baza, акции компании перед началом презентации резко подскочили вверх, потом, как Vision Pro была представлена, также резко опустились вниз.