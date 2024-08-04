Apple стала показывать на картах Крым частью России

Карты Apple Maps отныне показывают Республику Крым и город федерального значения Севастополь правильно — частью РФ. Таким образом, американский ИТ-гигант поменял «прописку» полуострова с украинской на российскую, чтобы не нарушать требования России.

К слову, в 2019-м Apple Maps обозначали на карте Крым как российскую территорию, однако спустя три года полуостров на пару с Севастополем вновь стал «украинским». Теперь же, после того как в РФ пригрозили компании судами и серьезными финансовыми убытками, справедливость восторжествовала наглядно.В украинском сегменте соцсетей уже начались истерики про «зраду» со стороны США.

Кстати, остальные четыре новые присоединенные к России территории (республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области) в Apple Maps пока еще значатся как «украинские». Но, судя по наметившейся тенденции, данная картографическая неточность продолжится недолго.

Ранее мы писали, что Республика Крым стала лидером по увеличению турпотока среди регионов РФ в этом году.