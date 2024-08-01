Республика Крым стала лидером по увеличению турпотока среди регионов РФ в этом году

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с января по июль этого года посетителями полуострова стали почти 3,3 млн путешественников, что примерно на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Так, более 60% туристов приехали в республику через Крымский мост на автобусах и автомобилях, около 30% - железнодорожным сообщением и 10% - через исторические регионы. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, в текущем году Крым стал лидером по увеличению турпотока среди субъектов РФ. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что лидерству способствовали прежде всего хорошие цены на отдых, которые сохранены на уровне минувшего года, а также отсутствие курортных сборов.

По мнению турэксперта, немалую роль в этом сыграла и транспортная доступность. Туристы стали использовать автодорогу через исторические территории, а также через Крымский мост и железную дорогу.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об отсутствии угроз турпотоку на Кубань из-за обстрелов украинской армии.