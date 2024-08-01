Республика Крым стала лидером по увеличению турпотока среди регионов РФ в этом году
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с января по июль этого года посетителями полуострова стали почти 3,3 млн путешественников, что примерно на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Так, более 60% туристов приехали в республику через Крымский мост на автобусах и автомобилях, около 30% - железнодорожным сообщением и 10% - через исторические регионы. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, в текущем году Крым стал лидером по увеличению турпотока среди субъектов РФ. Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что лидерству способствовали прежде всего хорошие цены на отдых, которые сохранены на уровне минувшего года, а также отсутствие курортных сборов.
По мнению турэксперта, немалую роль в этом сыграла и транспортная доступность. Туристы стали использовать автодорогу через исторические территории, а также через Крымский мост и железную дорогу.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об отсутствии угроз турпотоку на Кубань из-за обстрелов украинской армии.