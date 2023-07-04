Apple выпустят AirPods с термометром и функцией проверки слуха

Агентство Bloomberg сообщает о том, что компания Apple начала работу над созданием наушников с встроенными медицинскими функциями.

По информации Bloomberg, Apple планируют оснастить свои популярные наушники рядом новых и полезных функций. В AirPods в скором времени могут появиться функции проверки слуха и измерения температуры тела.

Для проверки слуха, в наушниках будут проигрываться звуки, на которые владелец должен будет отреагировать. Журналисту из агентства стало известно, что слухи о подобной функции появились еще пару лет назад.

Для измерения температуры, наушники будут использовать ушной канал. Это не первый девайс Apple с подобной функцией. Сейчас для измерения температуры уже можно использовать некоторые Apple Watch.

Bloomberg считают, что нововведения могут появиться на рынке уже в ближайшие годы. Они также отметили, что уже в этом году, AirPods могут перейти на стандартный для всего мира, порт USB-C.