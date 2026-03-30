Апрель без ценового: главная причина заморозки стоимости авто вскрылась неожиданно

В апреле 2026 года российский авторынок не ожидает резкого повышения стоимости новых машин. Такой прогноз участники рынка объясняют сохраняющимся низким спросом и значительными объемами нераспроданных складских запасов. Об этом RG.ru рассказали участники авторынка.

По словам эксперта Юрия Блинова, в ближайшее время возможны лишь точечные корректировки цен. Отдельные модели могут подорожать на 2–5 процентов, а в сегменте параллельного импорта рост способен достичь 10–15 процентов. При этом скидки с покупки не исчезнут полностью, однако их структура изменится: доля прямых дисконтов сократится, уступая место кредитным программам, выгоде по трейд-ин и персональным предложениям для клиентов.

Николай Иванов, занимающий пост директора департамента продаж новых автомобилей в компании «Рольф», также не видит предпосылок для существенного скачка цен. Он допустил лишь умеренную корректировку в пределах 1,5–2 процентов в случае, если спрос начнет опережать предложение. Наиболее заметные колебания, по его мнению, вероятны в секторе параллельного импорта, который особенно чувствителен к изменениям валютного курса.

Дополнительным фактором давления на стоимость машин эксперт Артем Алешкин назвал ослабление рубля. В то же время на рынке продолжают действовать специальные акции от автопроизводителей, дилерских сетей и лизинговых компаний. Выгода от таких программ, особенно при оформлении кредита или сдаче автомобиля по системе трейд-ин, варьируется от 100 до 900 тысяч рублей.