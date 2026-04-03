Апрельский сюрприз: в Подмосковье возможен снег, но он быстро растает

Во второй половине предстоящей недели в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие осадки. Как сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, характер осадков может меняться: местами пройдет дождь, местами — мокрый снег, а в отдельных районах возможен и снег. Однако все они будут малоинтенсивными.

Синоптик уточнила, что прогноз в большей степени относится к Московской области, где ночные температуры могут опускаться до минус 3 градусов. При таких условиях не исключена гололедица. Для Москвы снег также возможен, но он будет кратковременным.

Макарова подчеркнула, что количество осадков прогнозируется небольшим, а среднесуточная температура останется положительной. Поэтому устойчивый снежный покров в регионе не сформируется.