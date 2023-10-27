АР: израильтяне раскритиковали действия своего правительства после нападения ХАМАС

Очень большие нарекания вызывает то, как Тель-Авив оказывает помощь людям, бежавшим из зоны боевых действий. Они считают, что правительство фактически бездействует.

«Всю помощь беженцы сейчас получают от простых людей. Абсолютно ничего от государства. Правительство совершенно некомпетентно», - утверждает Руви Дар, профессор Тель-Авивского университета Руви Дар.

Этот человек добровольно работает с теми, кто пострадал от атаки палестинских боевиков, и поэтому отлично понимает их нужды. Его свидетельство приводится в статье, которая вышла у агентства Associated Press. Потребности эвакуированных израильтян огромны, но власти не спешат их удовлетворять. В связи с этим нарастает недовольство как самим премьер-министром Нетаньяху, так и его кабинетом министров.