Арабский политик оценил отношения ОАЭ и России
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Министр энергетики Арабских Эмиратов оценил прочность отношений с Россией. Подробности сообщает РИА Новости.
Сухайль аль-Мазруки на семинаре ОПЕК поблагодарил Россию за сотрудничество и подчеркнул, что у стран прекрасные отношения, на которые не сможет повлиять давление со стороны Запада. Политик отметил, что о прочности давних взаимоотношений государств может свидетельствовать присутствие ОАЭ на ПМЭФ-2023.
Министр также пояснил, что Эмираты реализуют в России несколько инвестпроектов. Что же касается Запада, то власти ОАЭ поддерживают сбалансированные отношения с другими государствами и не собираются менять методы взаимодействия с Россией.