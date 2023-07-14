«Арбалет ей в одно место засунут»: женщина угрожает оружием работникам коммунальных служб

На улице Лизюкова в Воронеже женщина заблокировала вход в подъезд и грозится стрелять из арбалета в сотрудников, которые приехали менять лифты, сообщает SHOT.

По словам «стрелка» — Натальи, управляющая компания насильно устанавливает новое оборудование за счет самих жильцов. Женщина утверждает, что до прокурорской проверки не пустит в дом «никакую мерзость» менять лифты, а тем, кто осмелится попытаться войти в подъезд, чтобы это сделать, обещает «прострелить ноги» из арбалета.

«Это чучело не думает о том, кому отвечать придется, когда случится трагедия в старом лифте»; «Я сомневаюсь, что она смогла бы заблокировать лифт для проверки. Жильцы тогда ей арбалет этот в одно место засунут»; «Если у женщин к определенному возрасту жизнь не удалась, нет даже котов, то такая шиза — обычное явление», — отругали женщину неравнодушные россияне.

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