«Арбалет ей в одно место засунут»: женщина угрожает оружием работникам коммунальных служб
Россияне осудили пожилую жительницу Воронежа, которая с арбалетом защищает лифты в доме
Фото: [center-tehno.ru]
На улице Лизюкова в Воронеже женщина заблокировала вход в подъезд и грозится стрелять из арбалета в сотрудников, которые приехали менять лифты, сообщает SHOT.
По словам «стрелка» — Натальи, управляющая компания насильно устанавливает новое оборудование за счет самих жильцов. Женщина утверждает, что до прокурорской проверки не пустит в дом «никакую мерзость» менять лифты, а тем, кто осмелится попытаться войти в подъезд, чтобы это сделать, обещает «прострелить ноги» из арбалета.
«Это чучело не думает о том, кому отвечать придется, когда случится трагедия в старом лифте»; «Я сомневаюсь, что она смогла бы заблокировать лифт для проверки. Жильцы тогда ей арбалет этот в одно место засунут»; «Если у женщин к определенному возрасту жизнь не удалась, нет даже котов, то такая шиза — обычное явление», — отругали женщину неравнодушные россияне.
Ранее сообщалось, что шесть аварийных зданий снесут в нескольких округах Подмосковья в ближайшее время.