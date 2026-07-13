Набор в элитный отряд ПВО БАРС-Москва закрывается 1 августа: все подробности условий

Министерство обороны России объявило о приеме добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва», основной задачей которого является защита воздушного пространства столичного региона от беспилотных летательных аппаратов. Набор кандидатов открыт до 1 августа 2026 года.

Служба в данном отряде не предполагает участия в зоне проведения специальной военной операции. Контракт заключается сроком на один год, при этом для граждан призывного возраста служба в подразделении приравнивается к выполнению обязательств по срочной армейской службе.

К участию приглашаются мужчины — граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категорию годности к службе А, Б или В, подтвержденную медицинской комиссией. При этом место постоянной регистрации или фактического проживания значения не имеет. Приоритет при зачислении отдается специалистам с техническим образованием, опытом военной службы или навыками пилотирования БПЛА. К службе не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, тяжелые хронические заболевания (ВИЧ, туберкулез, гепатиты) или зависимости.

Все прошедшие отбор добровольцы направляются на 30-дневное бесплатное обучение работе с комплексами перехвата БПЛА. В период подготовки бойцам выплачивается денежное довольствие: рядовой состав получает от 220 000 рублей, командный — от 300 000 рублей в месяц. Семьям добровольцев предоставляется расширенный пакет социальной поддержки: пособия на детей, помощь в трудоустройстве, зачисление детей в образовательные учреждения и льготы по оплате услуг ЖКХ.

Контактная информация:

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