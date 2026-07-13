Циклон накрыл Подмосковье: энергетики вернули свет на север, но работы по заявкам продолжаются

Энергетики «Россети Московский регион» заявили о полном восстановлении работы основной сети 6–10 кВ на севере Подмосковья, куда 12 июля пришелся основной удар мощного циклона. Специалисты в авральном режиме отработали десятки поврежденных участков, и теперь магистральные линии снова под напряжением. Об этом сообщается на сайте «Россети Московский регион».

Как рассказал заместитель директора — главный инженер «Северных электрических сетей» Олег Баталов, после каждого восстановительного выезда энергетики обязательно обзванивают потребителей, чтобы лично убедиться: свет в домах есть, приборы работают, напряжение в норме. Это не бюрократическая формальность, а реальная проверка качества, которая помогает оперативно выявить скрытые проблемы. Сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий непогоды, и технические мероприятия будут вестись до полного завершения.

Циклон, обрушившийся на регион в минувшие выходные, оставил без электричества десятки населенных пунктов, повалил деревья и оборвал провода. Но, по словам Баталова, система выдержала удар: ремонтные бригады были мобилизованы заранее, а резервные источники питания подключены к социально значимым объектам. Теперь, когда основная сеть восстановлена, остаются лишь «хвосты» — отдельные дома и улицы, где повреждения оказались сложнее. Энергетики обещают справиться с ними в ближайшие сутки.

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