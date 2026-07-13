Золотые языки для бессмертия: под Египтом нашли 18 мумий, говоривших с богами

На средиземноморском побережье Египта археологи сделали шокирующее открытие: в древних гробницах города Марина-эль-Аламейн они обнаружили 18 мумий, во рту которых лежали золотые «языки» — амулеты, которые должны были помочь умершим говорить с богами. Об этом сообщает Live Science.

Захоронения относятся к птолемеевскому или римскому периодам — между 322 годом до н. э. и 395 годом н. э. Ученые раскопали 11 глубоких и 7 мелких гробниц, в которых и находились мумии с золотыми амулетами во рту. Такие «языки» клали усопшим, чтобы те могли общаться с богами во время суда Осириса и убедить их в своей праведности. Один из амулетов выполнен в виде «ока Гора» — священного сокола, который защищает от зла — это указывает на глубокую религиозную символику.

Рядом с гробницами археологи обнаружили жертвенный алтарь с основанием в виде двери — символической границы между миром живых и мертвых. А 2,5-метровый гранитный саркофаг с крышкой и часть статуи Афродиты (греческая богиня любви) говорят о том, что здесь смешались египетские и греко-римские традиции. Это не просто захоронение, а целый культурный пласт, где древние верования переплелись с античной эстетикой.

Ранее в Египте нашли хорошо сохранившийся византийский город IV века.