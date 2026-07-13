Подмосковные гольфисты стали призерами на командном чемпионате России в Ленинградской области

Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на командном чемпионате России по гольфу, который прошел с 5 по 11 июля в деревне Кукушкино (Ленинградская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, сборная региона в составе представителей областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Андрея Павлова, Давида Нагиева, Ивана Стриганова и Егора Ерошенко стали серебряным призером соревнований среди мужских команд. На первом месте оказалась сборная Москвы-1, на третьем — Москва-2.

Кроме того, подмосковная команда в составе спортсменок СШОР по летним видам спорта Веры Новицкой, Александры Сивовой, Екатерины Малаховой и Алисы Молокановой оказалась бронзовым призером среди женских команд. Победу одержала команда Москва-1, второе место заняла Москва-2.

Отметим, что турнир проходит в рамках государственной программы «Спорт России».

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