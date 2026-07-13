Мужчина впал в кому после приема спортдобавки и увидел потусторонний мир

Британский бодибилдер Винни Толман пережил остановку сердца после приема спортивной добавки — его реанимировали спустя 107 минут. Как пишет Mirror, в состоянии клинической смерти мужчина увидел себя со стороны, встретил таинственного проводника в белой одежде и попал в мир, наполненный любовью.

Как сообщает зарубежный таблоид, инцидент произошел в ресторане, где Толман вместе с другом употребил добавку для бодибилдеров. Вскоре ему стало плохо, он ушел в туалет и потерял сознание — последнее, что запомнил, это удар о пол или раковину. Сердце остановилось.

В этот момент мужчина, по его словам, оказался под потолком и наблюдал за собственным телом внизу. Затем приблизился шар света, а из него вышел пожилой человек в белой одежде.

«Он просто улыбался мне, но в его глазах было что-то очень особенное. Казалось, он мог войти в меня и обнять мою душу», — рассказал Толман.

Незнакомец представился не богом, а проводником и показал британцу «другой мир» — без визуальных деталей, но с ощущением абсолютной любви. Там же мужчине продемонстрировали все его поступки — хорошие и плохие — с точки зрения окружающих.

Тем временем врачи скорой безуспешно пытались запустить сердце. Пациента уже поместили в мешок, но один из медиков решил попробовать еще раз. Спустя 107 минут сердцебиение восстановилось. Толман впал в кому, из которой вышел только через три дня.