Ты не грустишь, а в депрессии: психолог назвала пять скрытых признаков, которые мы игнорируем годами

Депрессия редко начинается с рыданий и белого шума в голове — она вползает незаметно через перфекционизм, раздражение на чужие успехи и хроническую усталость, и люди годами не догадываются, что уже больны. Об этом сообщает Lenta.ru.

Психолог Анна Сухова предупредила: клиническая депрессия часто маскируется под «нормальную жизнь», и ее можно спутать с характером, усталостью или возрастными изменениями.

Специалист перечислила неочевидные маркеры. Эмоциональное равнодушие — когда не хочется ни радоваться, ни злиться, все кажется серым. Постоянный перфекционизм, при котором ошибка воспринимается как катастрофа. Раздражение, когда у других все получается лучше, чем у тебя. И уход в работу с головой — трудоголизм, который общество поощряет, а на деле это побег от себя. Сухова подчеркнула: депрессия — это не только «невозможность встать с кровати». Люди живут с ней десятилетиями, считая свою апатию просто плохим настроением.

Кроме поведенческих симптомов, есть и физические: головные боли без причины, спазмы, ком в горле, проблемы с ЖКТ. И главный звоночек — отсутствие радости даже после долгожданного отпуска, покупки или повышения. Человек достигает цели, а внутри — пустота. И чем больше он занят, тем сильнее это чувство.

Если вы заметили у себя хотя бы два-три признака из списка, стоит обратиться к специалисту.

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