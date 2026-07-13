«Момент полного бессилия»: Любовь Толкалина спустя 20 лет призналась о пережитом насилии

Звезда сериала «Отдай свою жизнь», 48-летняя актриса Любовь Толкалина впервые решилась на откровенный разговор о травме, которую носила в себе долгие годы, сообщает Super.

В недавнем интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV она призналась, что в юности, еще до поступления во ВГИК, стала жертвой сексуального насилия. По словам артистки, преступление совершил преподаватель по актерскому мастерству, который работал в модельном агентстве, где занималась будущая звезда.

Толкалина отметила, что нападавший был значительно старше ее и принадлежал к известному режиссерскому клану. Однако называть его имя актриса не стала, объяснив это нежеланием ворошить прошлое и вступать в публичные разбирательства.

Она подчеркнула, что долгие годы никому не рассказывала о случившемся и не обращалась в правоохранительные органы — просто не находила в себе сил говорить об этом.

«В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Ты не веришь в то, что это происходит, потому что человек не может так поступать», — поделилась Толкалина.

По ее словам, эта травма серьезно отразилась на всей дальнейшей жизни — особенно на отношениях с мужчинами. В частности, ей было крайне трудно выстраивать брак с первым мужем, режиссером Егором Кончаловским. Именно из-за этих внутренних барьеров, признается Толкалина, союз оказался непростым.

При этом актриса заявила, что не испытывает страха перед мужчинами как такового — она просто предпочла дистанцироваться от них, чтобы больше не рисковать и не возвращаться к болезненным воспоминаниям. Но сейчас, по ее словам, в ее жизни главным мужчиной является музыкант Борис Гребенщиков*.

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*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.