₽26,7 млн штрафов за полгода: какие нарушения в подмосковных лесах выявляют чаще всего

В подмосковных лесах стартовал сезон-2026, который проходит под знаком тотального контроля со стороны надзорных ведомств. За первые шесть месяцев года с нарушителей противопожарных норм взыскано ₽26,71 млн — это на ₽6 млн больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом сезоне. Корреспонденты REGIONS выяснили , какие именно проступки совершают отдыхающие в лесных массивах региона, в каких локациях фиксируется пик нарушений и какими суммами это оборачивается для виновных.

С 20 апреля на территории области введен особый режим. В региональном Комитете лесного хозяйства разъяснили: с наступлением этого периода требования к поведению в лесу ужесточаются, а размеры штрафов возрастают. Рост сумм взысканий, уточняют специалисты, — не показатель того, что люди стали менее ответственными. Это, скорее, эффект от двух параллельных процессов: учащения рейдов и увеличения санкций, предусмотренных на время действия спецрежима.

«В сухую и жаркую погоду лес особенно уязвим. Обычный костер, брошенный окурок, въезд в лес на машине или оставленный мусор могут стать не просто нарушением, а причиной серьезной беды. Именно поэтому лесная охрана, полиция, МЧС и муниципальные службы в Подмосковье сейчас работают в усиленном режиме», — отметили в пресс-службе комитета.

Самые распространенные нарушения — это разведение костров, использование открытого огня, небрежное обращение с источниками возгорания, а также захламление территории бытовыми отходами, пластиком и стеклом.

Согласно статистике Комитета лесного хозяйства, наибольшее число протоколов составлено в Истринском, Волоколамском, Подольском, Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах. Специалисты связывают эту географию с интенсивным потоком посетителей: указанные зоны особенно популярны у жителей столицы и области, приезжающих на отдых, прогулки и сбор грибов. К тому же эти локации легко доступны с транспортной точки зрения и находятся неподалеку от крупных городов.

Чистота лесного фонда, подчеркивают в ведомстве, важна не меньше, чем его защита от пожаров. Свалки мусора наносят урон не только внешнему виду — они отравляют почву, угрожают фауне, способствуют распространению болезней деревьев и снижают общую ценность территории. Именно поэтому возмещение вреда рассматривается не как простая административная мера, а как элемент комплексной охраны лесных ресурсов.

За несоблюдение противопожарных норм в лесах Кодексом об административных правонарушениях (статья 8.32) предусмотрена ответственность. В условиях особого режима суммы взысканий значительно возрастают. Для физических лиц они варьируются от ₽40 тыс. до ₽50 тыс., для должностных — от ₽60 тыс. до ₽90 тыс., для организаций — от ₽600 тыс. до ₽1 млн. В обычное время эти цифры заметно скромнее: ₽15 тыс. — ₽30 тыс. для граждан, ₽30 тыс. — ₽50 тыс. для должностных, ₽100 тыс. — ₽400 тыс. для юридических лиц.

Если допущенное нарушение спровоцировало возгорание в лесу (но без тяжких последствий для здоровья людей и без признаков уголовного преступления), вступает в силу четвертая часть той же статьи. Здесь штрафы для граждан составляют ₽50 тыс. — ₽60 тыс., для должностных — ₽100 тыс. — ₽110 тыс., для юрлиц — от ₽1 млн до ₽2 млн.

Отдельное указание: предприниматели без образования юрлица несут такую же ответственность, как и крупные компании. Если ущерб оказался значительным либо наступили иные серьезные последствия, дело может перейти из административной плоскости в уголовную.

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