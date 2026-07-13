«Ситуация печальная»: почему Вишнева считает, что русский балет теряет мировое признание?

Народная артистка России, прима-балерина Диана Вишнева дала откровенное интервью, в котором поделилась тревогой за будущее русского балета на мировой арене. В комментарии ИС «Вести» она отметила , что сегодня ситуация с восприятием отечественного балетного искусства за рубежом складывается печально.

По словам Вишневой, главная причина такого отношения к русском искусству — отсутствие возможности свободно обмениваться творческим опытом, участвовать в совместных проектах и показывать свои спектакли международной публике.

«Сейчас мы сидим дома. Очень жалко, потому что, конечно, все очень скучают. Конечно, все ждут, когда наконец-то… вновь будут гастроли таких театров, как Большой и Мариинский», — отметила Диана.

Вишнева подчеркнула, что культурная изоляция крайне опасна для такого направления, как балет, где живое общение и обмен традициями всегда были двигателем прогресса. Она считает, что без объединения с зарубежными коллегами русская школа рискует потерять свои позиции, которые завоевывались десятилетиями.

Ранее балерина Диана Вишнева рассказала, почему хотела бросить балет 25 лет назад.