«Ситуация будет выправляться»: Путин высказался об энергетике и топливе в России

Владимир Путин заявил, что удары по российским энергообъектам создают определенные сложности с нефтепродуктами, но ситуация постепенно нормализуется. Президент подчеркнул, что базовая основа энергетики страны остается мощной и надежной. Комментарий главы государства передает ТАСС .

В понедельник на форуме Народного фронта «Все для Победы!» глава государства ознакомился с выставкой новых разработок «Кулибин-клуба» для участников СВО. В ходе осмотра экспозиции Путин ответил на вопрос о последствиях атак киевского режима на энергетическую инфраструктуру.

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сказал президент, комментируя попытки атак киевского режима по энергетическим объектам в России.

Ранее в ряде регионов фиксировались перебои с топливом на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Путин отметил, что система энергоснабжения способна справиться с вызовами.

Ранее Путин отреагировал на недавние атаки ВСУ на регионы России: он пообещал жесткий зеркальный ответ.