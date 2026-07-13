«Единая Россия» подала в Мособлизбирком документы на выдвижение кандидатов в Мособлдуму

«Единая Россия» подала в Мособлизбирком документы на выдвижение «списочной» части кандидатов на выборы в Московскую областную думу, это 80 человек, которых выбрали жители Подмосковья в ходе предварительного голосования в конце мая. Еще 25 кандидатов будут баллотироваться по одномандатным округам, сообщили в пресс-службе партии.

Среди кандидатов — участники специальной военной операции, учителя, врачи, представители молодежных организаций и действующие депутаты. Список возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В общерегиональную часть вошли участник СВО Сергей Пешкин, сенатор РФ Александр Двойных, депутат Госдумы Михаил Терентьев и руководитель регионального исполкома партии Денис Перепелицын.

Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье сформировалась сильная команда кандидатов как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

«Сейчас они собирают наказы в новую народную программу партии. В ходе встреч на предприятиях, обращений в приемные партии собрано уже свыше 200 тыс. инициатив. По итогам мы сформируем программу, в которой обозначим приоритеты работы в экономике социальной политике и городском хозяйстве», — сказал Игорь Брынцалов.

Сенатор РФ Александр Двойных напомнил, что народная программа, с которой партия победила на выборах пять лет назад, выполнена в регионе практически полностью — на 98%. Туда входят строительство или ремонты соцобъектов, благоустройство парков, поддержка участников СВО и их семей и другие наказы жителей.

В сентябре 2026 года в регионе пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. На Съезде «Единой России» с участием президента России Владимира Путина были выдвинуты кандидаты на выборы депутатов Госдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.