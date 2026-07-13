Роман Товстик познакомился с отцом и бабушкой Полины Дибровой

Диброва сообщила, что познакомила возлюбленного со своей семьей. Знакомство произошло во время совместной поездки в родной город Полины — Ростов-на-Дону. Там она представила Романа своему отцу и бабушке, а также показала ему места, которые особенно дороги ее сердцу. Сама Полина назвала этот визит особенным событием и важным этапом в их отношениях.

Отношения Полины и Романа длятся уже около года. За это время они успели стать не просто парой, но и начать вместе воспитывать детей от предыдущих браков. А недавно Полина поздравила Романа с Днем семьи, любви и верности, опубликовав в соцсети трогательное поздравление.

Ранее бывшая жена Романа Товстика обвинила его и Полину Диброву в попытке разорвать связь с детьми.