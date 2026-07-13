Голосовые помощники, телевизоры с доступом в Сеть, видеоглазки и автоматические пылесосы — все эти привычные бытовые приборы при определенных условиях могут стать элементами скрытой системы слежки за владельцами жилья. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с REGIONS оценил реальность угрозы взлома таких устройств, назвал потенциальных злоумышленников и объяснил, почему стопроцентной защищенности для «умного дома» на сегодняшний день не существует.

Объектом атаки, по словам эксперта, способен стать любой девайс, имеющий подключение к интернету и возможность обмениваться данными. Перечень включает не только акустические системы, но и радионяни, веб-камеры, телевизоры, электронные замки, дверные панорамы и даже кухонную технику. Взломать такую технику случайным мошенникам с телефонами, по его мнению, практически невозможно. Серьезная опасность возникает лишь тогда, когда конкретный человек становится объектом спланированной атаки.

«Любое устройство, которое подключается к сети и может что-то передавать, взломать реально, поэтому это небезопасно», — предупредил аналитик.

Вложения порядка $20–30 тыс., как отмечает аналитик, позволяют организовать профессиональное вторжение в интеллектуальную систему дома и собирать информацию о хозяине в течение длительного периода. Наиболее уязвимыми специалист считает устройства с камерами — детские няни, комнатные видеосенсоры, дверные глазки. Через них незваные наблюдатели получают доступ к визуальной картине жизни семьи: распорядку дня, времени отсутствия жильцов, обстановке в комнатах. Встроенные микрофоны фиксируют устные разговоры, обсуждения планов, сведения о покупках и перемещениях.

«Если вы цель атаки более продвинутых ребят, вашу колонку будут слушать, все, что вы говорите рядом. К камерам подключиться тоже не представляет большой сложности», — заявил Муртазин.

Главный принцип безопасности, подчеркивает Муртазин, — это локальная работа устройств без постоянного выхода в глобальную сеть. Если видеокамера требуется исключительно для контроля за ребенком в соседней комнате, ей не нужен доступ к облачным серверам и внешним каналам связи.

«Устройства должны быть локальными», — подчеркнул эксперт.

Чем меньше приборов взаимодействует с удаленными платформами и чем ограниченнее их функции, тем меньше брешей остается для хакеров, отметил эксперт. Полностью исключить риски невозможно, однако использование отдельной Wi-Fi-сети, надежных паролей, регулярных обновлений и физического отключения камер может многократно снизить вероятность того, что «умный дом» начнет служить чужим интересам.

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