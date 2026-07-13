В Подмосковье объявили дополнительный отбор социально ориентированных НКО для оказания информационной поддержки, в том числе создания официальных сайтов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подать заявку можно до 11 августа, участниками могут стать НКО, зарегистрированные как юридические лица не менее чем за один год до дня подачи заявки, если они не имеют просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и так далее, не являются российским юридическим лицом, учредителями (участниками, членами) которого являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства.

Для участия в отборе НКО нужно направить на адрес электронной почты: minfo@mosreg.ru сопроводительное письмо о направлении документов, заявку, копии учредительного документа (устава), копии свидетельства или уведомление о постановке участника отбора на учет в налоговом органе на территории региона, документы (информацию в произвольной форме) о деятельности участника отбора и проведенных мероприятиях и другие документы.

Консультации по вопросам подготовки заявки для участия в отборе осуществляют работники министерства. Узнать подробнее о требованиях можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.