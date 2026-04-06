Арбитражный суд Подмосковья предоставил производителю право на выпуск ветеринарного препарата

Так, был удовлетворен иск АО «Биохимик» к иностранным компаниям Nissan Chemical Corporation и Intervet International B.V. Их обязали заключить с истцом лицензионные договоры и предоставить простые лицензии на использование изобретений, которые охраняются патентом ЕА011764 и рядом патентов РФ, в части создания и оборота препаратов с МНН флураланером.

Лицензии предоставляются на территории РФ на весь срок действия исключительных прав с возможностью использования изобретений любыми не противоречащими закону способами. Вознаграждение правообладателям установлено в размере 1% от фактической выручки.

Суд установил, что ответчики являются правообладателями патентов, относящихся, в том числе, к препарату «Бравекто». Истец обладает лицензиями, производственными мощностями и заключением Россельхознадзора о соответствии требованиям GMP. Это подтверждает его готовность наладить производство препарата.

Также в решении указано, что в материалах дела нет доказательств того, что ответчики обеспечили достаточное использование изобретений по спорным патентам, и подтверждений уважительности причин, по которым они поставляли препарат в другие страны, но не в РФ. Суд признал формальными ссылки ответчиков на «четырехлетний иммунитет» и исходил из необходимости предотвращения дефицита социально значимых товаров и обеспечения баланса интересов правообладателей и общества.