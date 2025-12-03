Арендный рай наступил? Цены резко пошли вниз, а хозяева паникуют

Рынок аренды жилья в России демонстрирует признаки стабилизации после осеннего сезонного роста. По данным аналитического сервиса «Мир квартир», средние ставки в ноябре вернулись к уровню августа, пишет ТАСС .

Генеральный директор компании Павел Луценко в беседе с корреспондентом отметил, что арендаторы стали активнее сопротивляться завышенным ценам, выбирая менее комфортные варианты — дальше от центра или метро, меньшей площади. По его словам, динамика в декабре неочевидна, однако рынок, возможно, нашел точку равновесия между спросом и предложением. Луценко не исключил, что в 2025 году значительного подорожания аренды может не произойти.

Согласно статистике портала, в ноябре стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в 41 из 70 отслеживаемых городов. Среднее падение по стране составило 0,5%, до 27,8 тыс. ₽ в месяц. Наибольшее снижение зафиксировано в Брянске (-11,3%), Курске (-6,4%) и Якутске (-5,9%). В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 57 373 ₽ в месяц, в Санкт-Петербурге — также на 1,8%, до 41 471 ₽.

Аренда двухкомнатных квартир в среднем по стране также подешевела на 0,5%, до 34,8 тыс. ₽. Снижение отмечено в 42 городах, сильнее всего — в Волжском (-6,4%) и Нижнем Тагиле (-4,7%). В столице «двушки» стали стоить на 0,5% дешевле — 69,3 тыс. ₽, в Санкт-Петербурге — на 2,4% дешевле, 51,2 тыс. ₽.

Трехкомнатные квартиры подешевели в среднем на 0,9%, до 43,5 тыс. ₽. Падение цен наблюдалось в 39 городах, причем в Севастополе (-15,5%), Твери (-12,7%) и Кирове (-10,5%) оно было наиболее значительным. В Москве аренда «трешек» снизилась на 0,5% (87,5 тыс. ₽), в Санкт-Петербурге — на 4,2% (62,3 тыс. ₽).