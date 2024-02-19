Арест за вьюнки: депутат Гаврилов объяснил, как накажут за выращивание ипомеи на участке

Вьюнки по новым законам включены в список наркотических растений. За ипомею трехцветную и турбину щитковидную можно стать фигурантом уголовного или административного дела, о чем предупредил депутат Сергей Гаврилов, пишет KP.RU .

Как пояснил парламентарий, за 10 ипомей на участке можно получить арест до 15 суток. При этом неважно, на какой стадии развития находятся вьюнки: едва взошли или распустили бутоны. В этом случае дачника могут еще и оштрафовать на 5 тысяч рублей.

«Организации также подлежат наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. А вот если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. В таком случае, санкции включают в себя лишение свободы на срок до 2 лет», — отмечает Гаврилов.

Уголовное наказание распространяется на всех, кто хранит даже три грамма семян ипомеи трехцветной.

Ипомею признали запрещенной из-за содержания психотропных веществ. Большинство российских дачников покупают эти растения, так как они красивые и дешевые. Однако любителям цветов можно выдохнуть: в список подконтрольных попали только трехцветная ипомея и турбина щитковидная.

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