Арест за взятки? Чиновник от госзаказа Петербурга сел за сговор с подрядчиками

В Санкт-Петербурге арестован высокопоставленный чиновник, отвечавший за распределение государственных контрактов. Глава отдела Комитета по госзаказу города Егор Леонов подозревается в организации преступной схемы для «проведения» нужных компаний на многомиллионный тендер.

По версии следствия, Леонов, входя в состав конкурсной комиссии, действовал в сговоре с неустановленными лицами. Целью сговора было обеспечить победу в закупке на капитальный ремонт Городской поликлиники № 88 двум конкретным фирмам — ООО «Вектор» и ООО «Перспектива». Для этого заявки всех остальных участников тендера были необоснованно отклонены, что позволило «заранее определенным» компаниям выиграть конкурс.

Решение об аресте Леонова было принято судом 6 февраля. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а его сообщники устанавливаются.