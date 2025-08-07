Арестант-бизнесмен придумал способ заработка за решеткой

Ожидая решения Верховного суда Башкирии по делу о тяжких преступлениях, уфимский арестант умудрился организовать криминальный бизнес прямо в следственном изоляторе. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает ИА «МедиаКорСеть».

По данным прокуратуры республики, мужчина вымогал у двух сокамерников в общей сложности 400 тысяч рублей, применяя насилие и угрозы. Часть денег, более 90 тысяч рублей, жертвы перевели на его банковский счет.

Следствие установило все обстоятельства противоправной деятельности заключенного. Несмотря на то, что обвиняемый свою вину не признал, первый заместитель прокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение. Теперь дело направлено в Ленинский районный суд Уфы.

Ранее уфимец уже обвинялся в совершении особо тяжких преступлений. Если суд докажет его вину по новому эпизоду, к текущему сроку может добавиться несколько лет лишения свободы.

