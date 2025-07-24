«Болел» за уклонистов и сдал их в СК: обман системы обернулся для парня неожиданными последствиями

Житель Екатеринбурга создал необычный бизнес, помогая призывникам получать военные билеты по состоянию здоровья. Молодой человек рассказал URA.RU, почему в итоге был вынужден прекратить неправомерные заработки и обратиться в СК, передав не меньше 51 заявления.

Молодой уралец с диагностированной язвой 12-перстной кишки 51 раз проходил гастроскопию вместо других молодых людей, получая за это деньги. Схема работала три года, пока не превратилась в криминальный кошмар.

Парень рассказал, что в регистратуре медучреждений документы оформляли на реальных призывников, а процедуру ФГДС он проходил сам как «подставной пациент». Перед каждым обследованием обманщик специально раздражал желудок острой пищей, чтобы врачи фиксировали обострение заболевания. После каждой такой «работы» ему приходилось восстанавливаться с помощью лекарств.

Ситуация вышла из-под контроля, когда клиенты начали требовать возврата денег через суд и угрожать физической расправой. Однажды к предприимчивому екатеринбуржцу явились с битами, а позже предложили «крышевать» его нелегальный бизнес. Это заставило его добровольно явиться в Следственный комитет.

«Год назад один парень подал на меня втайне гражданский иск о взыскании денежных средств и суд выиграл. Типа я не оказал ему услуги. Но я-то оказал, обязательства выполнил, он получил свою справку! И с тех пор началось: видимо, по сарафанному радио один от другого узнал, что с меня можно потребовать деньги, и стали ко мне приходить, вымогать», — вспоминает Евгений.

За полгода парень написал 51 заявление на призывников, которым помогал. Однако, по его словам, большинство дел не двигаются с мертвой точки. В июле он даже обратился лично к председателю СК России Александру Бастрыкину, пытаясь добиться расследования.

«Всего лишь хочу обратить на себя внимание, что я есть, что я пособник, я в этом признаюсь, пришел с повинной, очнитесь, примите меры!» — взывает собеседник URA.RU.

Отметили, что в пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать ситуацию.

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